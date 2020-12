Saiger nach Horror-Sturz am harten Weg zurück

Start-Ziel-Gerade am Red Bull Ring, Horst Saiger beschleunigt seine Yamaha bei Testfahrten auf 280 Sachen, erste Kurve - und Abflug in die Finsternis. „Ab dem Moment, als meine Maschine einschlug, ist die Erinnerung weg“, sagt der Steirer, dessen Leben nach dem Horror-Crash im Juli an einem seidenen Faden hing.