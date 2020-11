Mahrhofer: Kompromisslos mit Gitarre, Boots & Hut

Alina Mahrhofer, Country-Musikerin und Frontfrau der „Road Chicks“, hat auch in Lockdown-Zeiten Gitarre, Boots und Hut nicht im Schrank verstaut. Ein Jubiläumsalbum zum 10-Jahres-Jubiläum ihrer Band ist nämlich in Planung. Zudem gibt sie in voller Montur als Solo-Act einige wenige Online-Konzerte in passendem Umfeld.