Klopp auf 180! Live-Zoff mit Fernseh-Reporter

Liverpool-Coach Jürgen Klopp war bedient. Das späte Gegentor zum 1:1 bei Brighton & Hove Albion und der Verdacht auf eine Oberschenkelverletzung bei James Milner hatten ihm die Laune verdorben. Einen Schuldigen hatte der Deutsche auch ausgemacht: die TV-Sender, die bei der Spielansetzung am Samstagmittag keine Rücksicht darauf genommen hatten, dass sein Team erst am Mittwoch in der Champions League im Einsatz gewesen war.