Schon wieder Massenansturm auf Grazer Hausberg

„Es spielten sich Szenen ab, so etwas hab’ ich in all den Jahren noch nicht erlebt“, berichtete Hannes Kogler, Bürgermeister von St. Radegund bei Graz, schon vor einer Woche der „Krone“. Zu Beginn des Lockdowns wurde der Schöckl, der Hausberg der Grazer, gestürmt. Am heutigen Samstag haben sich die Szenen wiederholt.