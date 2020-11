Und wieder zieht es Massen auf die Berge

Nichts geht mehr. „Am Sonntag spielten sich Szenen ab, so etwas hab’ ich in all den Jahren noch nicht erlebt“, berichtet Hannes Kogler, Bürgermeister von St. Radegund bei Graz. Bereits in den frühen Morgenstunden strömten derart viele Menschen Richtung Schöckl, dass man sich sogar zu einem Hilferuf im Radio veranlasst sah: „Es war so extrem, dass wir an die Leute appellieren mussten, doch bitte zuhause zu bleiben“, erzählt der Ortschef zerknirscht. Dabei ist der 50-Jährige längst sturmerprobt. Denn schon beim ersten Lockdown zeigte sich, dass es viel mehr Menschen in die Natur zieht als normalerweise.