Für Massentest: Tiroler erhalten Formular per Post

Das Land Tirol hat am Samstag weitere Details zum Ablauf der geplanten Corona-Massentests von 4. bis 6. Dezember unter dem Motto „Tirol testet“ bekanntgegeben: Demnach erhalten kommende Woche alle Personen, die in Tirol wohnen und im Zentralen Melderegister (ZMR) gemeldet sind, per Post ein Testformular. Dieses soll ausgefüllt mitgebracht werden, hieß es in der Aussendung des Landes. Ziel ist es, dadurch Menschenansammlungen vor Testlokalen möglichst zu vermeiden.