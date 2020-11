Sturm: Rasen-Probleme ++ Spielmacher vor Comeback

Im Cup-Achtelfinale am Dienstag gegen Wacker Innsbruck (1:0) saß Kiteishvili bereits auf der Ersatzbank. „Kite kommt immer näher an sein Ausgangslevel heran, von dem her ist er schon für die Startelf ein Thema“, erklärte Ilzer am Donnerstag vor dem WSG-Spiel, in dem die Grazer ihren dritten Sieg innerhalb einer Woche einfahren wollen.