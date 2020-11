Polster über Diego: „Ein Gigant des Weltfußballs“

Umso schöner bleiben Polster die gemeinsamen Erlebnisse in Erinnerung. „Ich habe in Italien vier Mal gegen ihn gespielt“, so der ehemalige Torino-Profi. „Die Duelle waren immer von großem Respekt geprägt. Diego ist jedes Mal zur mir gekommen, um mir die Hand zu geben. Denn ich hätte mich das nie getraut. Dabei war er privat ein ganz netter Kerl. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie wir 1990 nach dem 1:1 in Wien gegen Argentinien gemeinsam essen gegangen sind. Er war wie ein kleiner schelmischer Bub. Jeder wollte etwas von ihm, aber ihm war das natürlich nicht recht. Deshalb war er heilfroh, dass er mich hatte, der ihm den Rücken von den ganzen Fans freigehalten hat. Für mich war das damals auch eine Ehre. Ich werde Diego immer in guter Erinnerung behalten.“