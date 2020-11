A1 eSports Fall Finals heuer als Streaming-Event

Am Wochenende finden die Finalspiele der A1 eSports Fall Finals in den Spielen „League of Legends“, „Clash Royale“, „Brawl Stars“, „Fortnite“ und „Rocket League“ statt. Corona-bedingt kann das eSports-Turnier nur virtuell verfolgt werden, die Übertragung startet am Samstag um 12 Uhr.