Bub beim Spielen verletzt: Tante hörte Schreie

Gegen 9.35 Uhr spielte der Bub in einer Lagerhalle auf einem Bauernhof in der Gemeinde Kleblach-Lind. Seine Tante (29) führte in dieser Halle gerade landwirtschaftliche Arbeiten durch. Plötzlich hörte sie ihren Neffen laut aufschreien. „Der Junge dürfte auf einem Anhänger gespielt haben, als der Rollstützfuß des Anhängers einknickte und ihm am Bein traf“, erklärt ein Polizist. Der 12-Jährige wurde schwer verletzt. Mittels Rettungshubschrauber RK1 wurde der Spittaler ins LKH Villach eingeliefert.