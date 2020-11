Klopp „unredlich“? Harte Kritik aus England

Corona spiele Klubs und TV natürlich nicht in die Karten - „aber das heißt nicht, dass der Vertrag ungültig ist“, heißt es in dem Kommentar der „Daily Mail“. Was also ist die konkrete Kritik an Klopp? „Er übersieht das 900-Millionen-Problem.“ Anders gesagt: „Wo bleibt das Geld?“ Das Geld aus TV-Erlösen käme ja schließlich wieder den Klubs zugute. Und zwar jenen Klubs, die dem TV-Deal im Vorjahr zustimmten.