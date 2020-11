Wochenende und Schönwetter für Ausflüge genutzt

Die Parkplätze zu den beliebten Wander- und Ausflugszielen im Salzkammergut, wie zum Beispiel Langbathsee, Signalkogel oder Sonnstein in Traunkirchen, waren am Wochenende aufgrund des Schönwetters überdurchschnittlich ausgelastet. Auch am Traunsee in Gmunden wurde nach Erholung im Freien gesucht.