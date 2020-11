Besuchsverbot bis zum Lockdown-Ende verlängert

Im Herbst spitzte sich Lage zu

Kärnten hat in den ersten Corona-Monaten eine österreichweite Ausnahme dargestellt: Bis Ende des Sommers wurde kein einziger positiver Fall bei einem Bewohner registriert. In den Herbstmonaten hat sich die Situation verändert - auch in Kärnten kam es wie in allen anderen Bundesländern zu Infizieret und auch Todesfällen. Der erste Corona-Todesfall in einem Kärntner Pflegeheim ereignete sich am 14. Oktober. Bisher sind 43 Personen aus Pflegeheimen an bzw. mit dem Coronavirus gestorben.



Heimmitarbeiter werden wöchentlich getestet

„Wir nehmen unsere Verantwortung sehr ernst und treffen alle Maßnahmen, die helfen, das Virus einzudämmen. Es geht um den gesundheitlichen Schutz der Heimbewohner, mehr noch - es geht um ihr Leben“, so die Gesundheitsreferentin. Die Mitarbeiter würden wöchentlich mittels Antigentests auf das Virus getestet. Die Lieferung der Tests erfolgt zentral über den Bund, namentlich über die AGES. Seitens der Heimbetreiber wurde die Verlängerung des Besuchsverbotes positiv aufgenommen.



Verlängert wird das Besuchsverbot auch in den Kabeg-Häusern - wie in den Pflegeheimen ebenfalls bis 6. Dezember. Danach werde die Situation evaluiert.