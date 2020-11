Ukraine-Team nach Heimat-Rückkehr negativ getestet

Wird die Schweiz zum Sieger erklärt (mit 1:0 oder 3:0), wären beide Teams punktegleich und die Schweiz hätte nach dem 1:2 in Lwiw wegen des auswärts erzielten Tores den Klassenverbleib geschafft. Für Österreichs EM-Gegner Ukraine allerdings ist entscheidend, nicht wegen eigener Fahrlässigkeit in diese Lage geraten zu sein. Wird keinem Team die Schuld an der Absage zugesprochen, müsste nach den UEFA-Regularien das Los über den Sieger der Partie entscheiden. Dann könnte auch die Schweiz absteigen müssen.