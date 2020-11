Zwei Lkw frontal kollidiert: Beifahrer getötet

Tödlicher Unfall in der Oststeiermark: Am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr kollidierten auf der B68 zwischen St. Margarethen an der Raab und Studenzen zwei Lkw frontal. Ein Beifahrer ist dabei verstorben, drei weitere Personen wurden verletzt, wie die Polizei bestätigte. Die Bundesstraße ist gesperrt.