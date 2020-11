Löw nach dem ‘Klatschiko‘: „Das war tödlich“

„Das war ein rabenschwarzer Tag. Nichts funktionierte, weder in der Defensive noch in der Offensive“, erklärte Deutschlands Teamchef Joachim Löw nach der höchsten Niederlage seiner Amtszeit. „Wir sind heute klar zurückgeworfen worden. In jeglicher Beziehung war es schlecht.“ Der 60-Jährige vermisste Körpersprache, Körperspannung, Zweikampfverhalten. „Keine Organisation, keine Kommunikation. Das war tödlich.“