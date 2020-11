Android-Malware kommt meist aus Googles Play Store

Quote gering, aber die Größe machts

Dass der Google Play Store als Hauptverbreiter von Android-Malware gilt, liegt an dessen schierer Größe. Nur 0,6 Prozent der in der Studie per Google Play Store installierten Apps enthielten Schadcode, Googles Antiviren-Maßnahmen scheinen also in den allermeisten Fällen zu funktionieren. Weil aber 87,2 Prozent aller untersuchten App-Installationen auf den Play Store zurückzuführen waren, erwies sich dieser trotzdem als größter Verbreiter verseuchter Anwendungen.