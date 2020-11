Brasilien siegt auch ohne Neymar gegen Venezuela

Trotz viel Ballbesitz kam Brasilien nicht zu vielen Chancen gegen die defensiv eingestellte Elf des nördlichen Nachbarlandes. Die „Selecao“ sprang mit nun neun Punkten aus drei Spielen an die Spitze der Tabelle in der südamerikanischen Qualifikation für die WM-Endrunde 2022 in Katar. Sie verdrängte damit Argentinien, das am Vortag in Buenos Aires gegen Paraguay 1:1 gespielt hatte, auf den zweiten Rang.