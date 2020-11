Ab Montag droht uns erneut der Voll-Lockdown

Voll-Lockdown ab Montag?

Schon am Wochenende, so erfuhr die „Krone“, soll ein neuer Lockdown bekannt werden und nächste Woche in Kraft treten. Die möglichen Eckpunkte: Der Handel sperrt zu, die Schulen wechseln wieder in den Distanzbetrieb. Um die Schulschließungen wird bis zuletzt gerungen. Von Sperren betroffen könnten auch wieder Friseure und andere Dienstleister sein, möglich ist eine Verschärfung der Ausgangssperren.