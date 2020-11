„Das wäre jetzt dann der absolute Schwachsinn!“

Sollte ab Dienstag der Sport tatsächlich zugedreht werden - was das Kanzleramt am Samstag strikt dementierte -, könnten davon auch Events wie das Fußball-Länderspiel Mittwoch in Wien gegen Norwegen oder die Weltcup-Skirennen Ende November in Lech/Zürs betroffen sein - damit können sich die Spitzenfunktionäre ganz und gar nicht anfreunden: