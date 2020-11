„Deckel ist noch lange nicht drauf“

Paris Lodron Salzburg kassierte in Rif eine unnötige 12:13-Niederlage, liegt in der Best-of-three-Finalserie gegen ASV Wien damit 0:1 zurück. Für Assistent Coach Christian Stickler ist der Deckel indes noch lange nicht drauf: „Ich rechne mit drei Spielen und der Entscheidung erst Sonntag in der Südstadt.“