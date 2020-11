Politiker bietet Hotels als Ausweichquartiere an

„Der Schulbetrieb in den Pflichtschulen muss aufrechterhalten bleiben“, sagt NEOS-Landessprecher Dominik Oberhofer. Der Hotelier geht in die Offensive und bietet der Tiroler Bildungsdirektion schnelle, unbürokratische Hilfe an: „Wir stellen ab sofort die derzeit ungenutzten Seminarräume unserer Hotels als sichere Ausweichquartiere für Schulen zur Verfügung.“