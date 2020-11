Die Lage in Salzburg bleibt angespannt

Die Eckdaten des 12. November 2020, Stand 8.30 Uhr im Überblick: 5.456 aktiv infizierte Personen im Bundesland, das sind um zirka 400 mehr als am Mittwoch. Diese teilen sich auf die Bezirke so auf: Flachgau 1665, Stadt Salzburg 1201, Pongau 1018, Pinzgau 779, Tennengau 556 und Lungau 237. Aktuell sind 172 Covid-19-Patienten im Spital, 22 davon werden auf der Intensivstation behandelt. 66 Personen sind bis dato in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Zirka 4600 sind als Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne oder verkehrsbeschränkt. 118 der 119 Gemeinden sind betroffen, nur mehr Weißpriach ist derzeit „coronafrei“.