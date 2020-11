Kontaktlos zahlen: Kunde haftet nicht bei Verlust

Die Bank könne nicht einfach behaupten, dass es technisch unmöglich sei, die sogenannte Nahfeldkommunikationsfunktion (NFC) für das kontaktlose Zahlen im Falle eines Verlusts der Bankkarte zu sperren, urteilten die Luxemburger Richter. Banken verlangen in der Regel beim kontaktlosen Bezahlen mit NFC-Karten oder einem Smartphone bei Beträgen bis zu 25 Euro keine Eingabe eines PIN-Codes. In der Corona-Krise wurde dieses Limit in einigen Euroraum-Ländern auf 50 Euro hochgesetzt.