Michael J. Fox: Comeback als Marty McFly

Und das liegt nicht nur daran, dass der Rapper in seinem Video höchstpersönlich als Santa Claus zu sehen sein wird, sondern an dem Gastauftritt von Michael J. Fox. Denn in dem Trailer zum Clip sieht man, wie der beschwipste Weihnachtsmann im Wilden Westen aus dem Saloon geschmissen wird und Lil Nas X, der zufällig vorbeikommt, dessen Job übernimmt. Mit seinem Schlitten düst der Rapper wie einst Marty McFly in „Zurück in die Zukunft III“ ab in die Zukunft.