Englischer Verbandschef Greg Clarke zurückgetreten

In einem Ausschuss des Unterhauses hatte Clarke von „farbigen“ statt von schwarzen Fußballern gesprochen und sich dafür am Dienstag zunächst entschuldigt. Allerdings sagte er mit Blick auf die Technologie-Abteilung des Verbandes auch, dort würden viel mehr Menschen aus Süd-Asien als aus der Karibik arbeiten, weil sie andere Karriereinteressen hätten. Auch mit Äußerungen zu Sexualität erntete Clarke Kritik. Der Ausschussvorsitzende Julian Knight warf der FA danach vor, nicht zum ersten Mal derart negativ aufzufallen und stellte ihr Engagement für Diversität in Frage.