Bursch (18) mit Sehbehinderung im Glück

Inhaber Tobias Purkarth war sofort begeistert von der Idee und ermöglichte nicht nur eine Überraschungsfahrt genau am 18. Geburtstag, sondern stellte sie auch gratis in einem Auto mit Automatik-Schaltung zur Verfügung. „Christian hat das hervorragend gemacht. Wir haben zahlreiche Runden auf dem Übungsparkplatz absolviert“, schildert Purkarth. Christian Rauscher jedenfalls war überwältigt – und darf künftig vielleicht sogar öfter in einem Fahrschulauto Platz nehmen.