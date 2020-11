So flog der steirische „Dr. Münchhausen“ auf

„Doktor Münchhausen“ ist weiter Tagesgespräch in der Steiermark. Sein Wirken scheidet die Geister: Während der Großteil der Bevölkerung von Kitzeck/S., wo der vermeintliche Arzt seit 2014 eine florierende Praxis betrieben hatte, hinter dem „Mediziner“ steht, werden nun immer mehr kritische Stimmen laut. Er habe Patienten auch massive Schmerzen zugefügt und sogar kleinere Eingriffe am Kopf durchgeführt, so die Vorwürfe. Zudem ist nun bekannt, wie der Kurpfuscher aufgedeckt wurde: Sein Ex-Arbeitgeber war stutzig geworden.