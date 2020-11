Die Murmetropole zaubert Mini-Parks aus der Tasche

Teilweise werden solche Parks auch in Kooperation mit Bauträgern angelegt. Bestes Beispiel: die „Trittstein-Parkkette“ im dicht verbauten Bezirk Jakomini - eine Geh- und Radwegachse mit mehreren „Pocket-Parks“ zwischen der Fröhlichgasse und der Jauerburggasse. In diesem Bereich sind große Wohnbauprojekte geplant: Auf dem Messeparkplatz baut die Haring Group, in der Jauerburggasse die Venta Group.