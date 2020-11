LASK: Wirbel um vier Wechsel-Pausen von Antwerpen

Nach dem 1:0-Sieg des LASK in der Europa League bei Royal Antwerpen sind Diskussionen aufgekommen, weil der belgische Cupsieger in der zweiten Hälfte vier anstelle der nur drei erlaubten Wechsel-Unterbrechungen vorgenommen hat. Auf den TV-Bildern ist klar zu erkennen, dass in der 63. Minute bereits beide Spieler von Antwerpen an der Seitenlinie für einen Doppeltausch bereit gestanden waren, ehe offenbar Probleme mit der Anzeigetafel für eine Verzögerung sorgten.