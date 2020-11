Interne Salzburg-Kritik hat noch keinen Adressaten

Und täglich grüßt das Murmeltier! Wie im US-Film-Klassiker mit Bill Murray scheint Red Bull Salzburg in der Champions League in einer Endlosschleife gefangen zu sein. Trotz bärenstarker Phasen fehlen die Resultate. Die Kicker um Wöber teilen wohl Kritik aus. Wer Schuld am mageren Pünktchen aus drei Partien trägt, bleibt aber ungeklärt.