Einmal noch mit Vollgas

In welcher Rennklasse er unterwegs sein wird, ist noch offen. Allerdings scheint ein Verbleib bei BMW fix. „Ich bin guter Dinge, wir haben eine loyale Partnerschaft. Corona verhindert vorzeitige Entscheidungen“, erklärt Eng, der in den nächsten Wochen seine Zukunft klären will. Nach Hockenheim steht zunächst Zeit mit der Familie am Programm.