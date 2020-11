Harrison Ford trauert um Film-Papa Sean Connery

Harrison Ford (78) trauert um seinen berühmten „Indiana-Jones“-Vater Sean Connery. Zwei Tage nach dem Tod des „James-Bond“-Stars meldete sich Ford am Montag (Ortszeit) zu Wort. „Mein Gott, hatten wir Spaß“, blickte Ford in einer von „Variety“ veröffentlichten Mitteilung auf die Dreharbeiten zu „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ (1989) zurück. In Teil drei der Saga spielte Connery den Vater des abenteuerlustigen Archäologen Henry Jones jr. (Ford).