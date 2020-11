Traumtor lässt Meistertraum von Arnautovic platzen

Arnautovic kam erst im Finish der regulären Spielzeit aufs Spielfeld. Luo Jing traf dann in der 107. Minute entscheidend. Jiangsu musste ab der 58. Minute nach einer Roten Karte zu zehnt spielen, schaffte aber bereits in Unterzahl den Ausgleich (78.). SIPG war durch Yang Shiyuan (25.) in Führung gegangen.