Mutter biss eigenen Sohn (14) in Hand - Anzeige

Eine betrunkene Frau hat am Freitagabend bei einem Streit in einer Wohnung in Wien-Liesing ihren 14-jährigen Sohn in die Hand gebissen und leicht verletzt. Als die alarmierten Polizisten feststellten, dass die 38-Jährige Strafen in Höhe von 2000 Euro nicht bezahlt hat, wollte die Frau flüchten. Sie versuchte auch, die Beamten zu beißen sowie zu treten und wurde festgenommen.