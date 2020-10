„Texas ist zu einem Wechselwählerstaat geworden“

US-Präsident Donald Trump liegt in den aktuellen Umfragen zurück. Er liegt sogar noch weiter zurück als vor vier Jahren im Wahlkampf gegen die demokratische Kandidatin Hillary Clinton. In den Swing States wird die Wahl wohl entschieden werden und Trump muss vor allem am Wahltag kommenden Dienstag auf die Unterstützung seiner Republikaner hoffen. Politikwissenschaftler Heinz Gärtner schätzt im krone.tv-News-Talk mit Moderator Gerhard Koller die Lage für uns ein.