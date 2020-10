Ronaldo nicht im Juve-Kader für Duell mit Barca

Superstar Cristiano Ronaldo steht nach seiner Coronavirus-Infektion nicht im Kader von Juventus Turin im Heimspiel der Champions League gegen den FC Barcelona. Der italienische Fußball-Meister veröffentlichte wenige Stunden vor der Partie am Mittwochabend (21 Uhr) sein Aufgebot unter anderem via Twitter. Offensichtlich blieb der erhoffte Negativbefund aus, selbst wenn Ronaldo via Instagram am Mittwoch verkündete: „Fühle mich gut und gesund.“