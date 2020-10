Zoo Kopenhagen tötet erneut gesunde Tiere

Der Zoo Kopenhagen machte in der Vergangenheit immer wieder Negativschlagzeilen. Giraffe „Marius“ und vier Löwen wurden im Jahr 2014 aus Platz- und Zuchtgründen getötet, jetzt war es wieder so weit: Drei Wölfe und ein Bär mussten sterben, um im Zuge einer Modernisierung Platz zu schaffen.Die Vierbeiner seien aufgrund ihres Alters nicht vermittelbar gewesen, so die Argumentation des Zoos.