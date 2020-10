Italiens Starköche protestieren gegen Regierung

„Ab Dezember werden wir alle pleite sein, ganz Mailand wird ausgestorben sein. Bald wird es zu Protesten wie in Rom und Neapel kommen“, sagte Paolo Peroli, Miteigentümer eines der traditionsreichen Nachtlokale in Mailand. Er zählt zu einer Gruppe von Lokalinhabern, die am Donnerstag vor dem Sitz der Regionalregierung der Lombardei gegen die restriktiven Maßnahmen protestiert hatte.