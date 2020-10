Stöger vor Salzburg: „90 Minuten ans Limit gehen!“

Das „Rezept“ gegen die Champions-League-Fighter: „Jeder Einzelne muss 90 Minuten an sein Limit gehen, dann ist es auch möglich, einen Punkt zu holen oder sogar als Sieger vom Platz zu gehen. So wie die Salzburger zuletzt aufgetreten sind, ist das natürlich eine schwere Aufgabe.“ Was die Salzburger Truppe drauf hat, weiß man, darauf ist man vorbereitet, die Hoffnung liegt darin, in allen Bereichen die richtige Antwort darauf zu haben.