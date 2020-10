Ex-LASK-Trainer Ismael vor Wechsel nach England

Struber zu New York

Damit wird er nun wohl der Nachfolger von Gerhard Struber, der Anfang Oktober den englischen Zweitligisten verließ und zu den New York Red Bulls wechselte. Der Österreicher, der in seiner Premierensaison mit Barnsley den Klassenerhalt geschafft und noch einen laufenden Vertrag bis 2022 besessen hatte, unterschrieb im „Big Apple“ einen Cheftrainer-Vertrag unbekannter Dauer.