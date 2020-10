Firma „feratel“ möchte Registrierung erleichtern

Als nervig empfinden viele Gäste die ständig neue Registrierung in verschiedenen Lokalen. Mit dem „myVisit-Pass“ möchte die Firma „feratel“ mit Sitz in Tirol ein einheitliches und vor allem sicheres Registrierungssystem ausrollen. Meldet sich ein Gast bei einem Hotel an, welches diese Lösung unterstützt, bekommt er automatisch einen QR-Code mit den notwendigen Registrierungsdaten per Mail ausgestellt – dieser kann dann entweder am Handy gespeichert oder ausgedruckt werden.