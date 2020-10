Rapids Bruckner: „Jede Gondel-Fahrt gefährlicher!“

Die nackten Zahlen verdeutlichen die Dramatik: Bei einer vollen Hütte macht Rapid einen siebenstelligen Umsatz, am Donnerstag (3000 Fans) sind es noch rund 160.000 Euro, dann werden es nur noch 80.000 Euro sein. Wenn überhaupt. Aber die Politik beharrt darauf, dass Rapid nur noch jeden 16. (!) Platz belegen darf. Bruckner bleibt nichts Anderes über, als an die Politik „für eine prozentuelle Quote nach Stadiongröße wie von der UEFA“ (ließe 8000 in Hütteldorf zu) zu appellieren. „Und der Fußball braucht endlich Planbarkeit. Wir sind auch ein Wirtschaftsunternehmen.“