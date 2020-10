Tirol: Nur noch acht Intensivbetten frei?

Mehr Patienten, aber keine Engpässe

Was heißt das in der Praxis? An der Klinik Innsbruck liegen aktuell 37 Corona-Patienten auf der Normal-, sechs auf der Intensivstation. „Am Spitzentag im April waren es 58 auf der Normalstation und 23 in der Intensiv“, stellt Klinik-Sprecher Johannes Schwamberger gegenüber. Damals seien die Kapazitätsgrenzen aber nicht erreicht worden. Der Vergleich zeigt also, dass die AGES-Meldung mit der Realität wenig zu tun haben kann. „Reine“ Corona-Betten würden ohnehin weniger vorgehalten, sagt Schwamberger, „weil wir heute wissen, dass wir in kürzester Zeit Platz schaffen können“. Der Wert der AGES-Auskunft geht also gegen null, schafft aber maximal Verunsicherung.