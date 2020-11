Fernsehen mit Zattoo ohne SAT, Kabel oder Antenne!

Fernsehen am PC, Handy, Tablet oder Smart-TV

Größter Vorteil gegenüber konventionellen TV-Empfangsmethoden: Mit Zattoo wird fast jedes internetfähige Gerät zum Fernseher. Egal ob am PC oder Laptop im Browser oder über die Zattoo-Apps für Smartphones, Tablets, Streaming-Sticks und viele gängige Smart-TVs: So schnell und unkompliziert wie mit Zattoo kommt man sonst nirgends an Live-Fernsehen mit Dutzenden Sendern. Je nach Abo kann man mit Zattoo auf zwei oder sogar vier Geräten gleichzeitig streamen - ideal für Familien!