Rückschlag bei CL-Start: PSG-Trainer Tuchel ratlos

Während Manchester United am Dienstagabend dank des späten Tores von Marcus Rashford (87.) jubeln durfte, brachte Leipzig die Pflichtaufgabe Basaksehir hinter sich. Das 2:0 von Deutschlands Spitzenreiter sah Marcel Sabitzer von der Bank aus. Für einen Kurzeinsatz reichte es bei Österreichs Internationalen nach seiner Muskelverletzung noch nicht. Herausragend war der Spanier Angelino, der in der 16. und 20. Minute den Sieg gegen den türkischen Meister herausschoss. Ansonsten reichte Leipzig eine Durchschnittsleistung. „Man muss ein wenig Drecksack-Mentalität an den Tagen haben, an denen man kein Top-Spiel macht“, sagte RB-Trainer Julian Nagelsmann dazu.