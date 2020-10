Vor CL-Auftakt: Bayern-Star mit Corona infiziert

Neue Tests

Das Problem: Laut Informationen der „Bild“-Zeitung nahm Gnabry noch am Dienstagvormittag am Abschlusstraining mit dem gesamten Team von Hansi Flick teil. Deshalb werden alle Spieler des FC Bayern Mittwochfrüh erneut auf das Virus getestet. Wie der deutsche Rekordmeister verlautete, dürfen nur Profis mit negativem Test in den Bus steigen und zum Champions-League-Spiel am Abend gegen Atletico in die Allianz Arena fahren.