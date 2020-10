Kollektives Aufatmen im Fußball-Unterhaus

Kritik am Verband



Ebenso froh über die Fortsetzung ist Bischofshofen-Boss Patrick Reiter. Die Pongauer haben allerdings zwei Corona-Fälle, das Spiel am Donnerstag gegen Seekirchen fällt aus. Auch die Partie beim SAK am Montag steht vor der Absage. „Der Salzburger Fußballverband hilft uns nicht. Auch von der Behörde habe ich nichts gehört, keiner kennt sich aus,“ weiß Reiter noch nicht, wie es weitergeht.