ÖFB-Frauen-Lazarett lichtet sich endlich wieder!

Damit fehlen am 27. Oktober (21 Uhr/live ORF Sport +) „nur“ die am rechten Fuß angeschlagene Laura Feiersinger, Julia Hickelsberger-Füller (Kreuzbandriss) und Marie-Therese Höbinger (Innenbandriss). Kirchberger hat 76 Länderspiele in den Beinen, Schiechtl 53 - beide standen auch beim 1:1 gegen Frankreich in der Gruppenphase bei der EM 2017 in den Niederlanden in der ÖFB-Startformation.