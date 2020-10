Puelacher: Hirscher-Lücke? „Kann viel passieren“

Der Gewinn von einer oder mehr kleinen Kristallkugeln ist eines der Hauptziele von Österreichs Ski-Herren in diesem Winter. „Wir haben Leute, die um die Kugeln mitfahren können“, sagte Herren-Rennsportleiter Andreas Puelacher vor dem Weltcup-Start in Sölden. Die Aussicht auf den Sieg im Gesamtweltcup sei derzeit nicht allzu groß, wenngleich Marco Schwarz ein Angriff zuzutrauen wäre, wenn der sein Können abrufe. Wer kann im Jahr zwei nach Marcel Hirscher in dessen Fußstapfen treten? Puelacher: "Wer hätte letztes Jahr mit (Aleksander Aamodt; Anm.) Kilde als Sieger gerechnet? Man sieht, es kann relativ viel passieren in einer Saison!"